Федор Смолов подписал контракт с «Сельтой»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подписал контракт с «Сельтой» в четверг. Испанский клуб арендовал футболиста с опцией выкупа.

Сообщается, что на 29-летнего игрока также претендовал «Вильярреал», однако форвард выбрал клуб из Виго.

В нынешнем сезоне Федор Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей в РПЛ. Он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Сельта» имеет в активе 17 очков после 21 тура Ла Лиги и находится на 18-м месте в турнирной таблице.

Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: Sport24.ru

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