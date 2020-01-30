Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подписал контракт с «Сельтой» в четверг. Испанский клуб арендовал футболиста с опцией выкупа.

Сообщается, что на 29-летнего игрока также претендовал «Вильярреал», однако форвард выбрал клуб из Виго.

В нынешнем сезоне Федор Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей в РПЛ. Он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Сельта» имеет в активе 17 очков после 21 тура Ла Лиги и находится на 18-м месте в турнирной таблице.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Sport24.ru