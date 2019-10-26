«Лестер» побил рекорд высшего дивизиона Англии

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» играл на выезде с «Саутгемптоном». Встреча закончилась разгромной победой гостей — 9:0.

Таким образом, «лисы» установили рекорд. Команда Брендана Роджерса одержала самую крупную победу в гостевом матче в истории высшей лиги чемпионатов Англии. Прошлый рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы победили «Ноттингем Форест» со счетом 8:1 в 1999 году.

Отметим, что также «Лестер» повторил достижение «МЮ» 1995 года по самой крупной победе в АПЛ. «Красные дьяволы» разгромили дома «Ипсвич» — 9:0.

После 10 туров АПЛ «Лестер» имеет в своем активе 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 19 баллами находится на 3-й позиции, но у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

Фото: твиттер «Лестера»
Источник: твиттер Gracenote Live

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