Стало известно, сколько денег Роналду дает своей невесте Джорджине в месяц

Стало известно, сколько денег форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дает своей невесте на расходы в месяц. Португалец выделяет девушке 50-100 тысяч евро.

«Криштиану платит от 50 до 100 тысяч евро на ее расходы и уход за ребенком», — говорится в программе Viva la Vida на канале teleSinco.

Также сообщается, что Джорджина зарабатывает на рекламе в своем инстаграме. Реклама для брендов стоит 8 тысяч евро.

Напомним, Роналду и Джорджина появились на публике вместе в Париже в 2016 году.

Фото: Инстаграм Криштиану Роналду

Источник: teleSinco