Форвард «Браги» Франсишку Тринкау перейдет в «Барселону» летом

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау, скорее всего, продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы сделали предложение португальскому клубу по 20-летнему игроку.  

Сообщается, что «сине-гранатовые» предложили за форварда 31 миллион евро. По данным источника, «Брага» согласится на сделку.

Этот трансфер станет рекордным в истории португальского клуба. По условиям сделки, Тринкау доиграет в «Браге» остаток сезона.

Отметим, что в СМИ Франсишку Тринкау часто называют «новым Криштиану», намекая на его сходство с Роналду. В 2018 году игрок забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.

В нынешнем сезоне Франсишку Тринкау провел за «Брагу» 11 матчей в чемпионате Португалии. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Фото: твиттер Франсишку Тринкау
Источник: A Bola

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