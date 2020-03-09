Премьер-лига. 21-й тур. ЦСКА вдевятером уступил «Ростову»

В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Ростов» принимал ЦСКА. Победу в этой встрече одержали хозяева.

Премьер-лига. 21-й тур

РОСТОВ — ЦСКА — 3:2 (1:1).

Ростов-на-Дону. 9 марта.

Стадион: «Ростов Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков (Саплинов, 13) , Осипенко, Чернов, Зайнутдинов, Еременко, Глебов (Мамаев, 63), Попов, Байрамян, Шомуродов (Прошляков, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович (Кучаев, 64), Обляков (Чалов, 73), Влашич (Дзагоев, 79), Ахметов, Сигурдссон.

Незабитые пенальти: Еременко (22), Чалов (86).

Голы: 0:1 – Сигурдссон (25), 1:1 — Еременко (31), 2:1 — Попов (53, с пенальти), 3:1 — Мамаев (63), 3:2 — Осипенко (78, автогол).

Предупреждения: Глебов (17), Фернандес (52), Обляков (57), Мамаев (63), Зайнутдинов (70), Дивеев (75), Чернов (77), Попов (88), Щенников (89), Сигурдссон (90).

Удаления: Ахметов (20), Карпов (51).

18 (10) удары (в створ) 5 (4)

19 фолы 14

4 угловые 3

0 офсайды 3

60 % владения мячом 40

С первых минут «Ростов» захватил инициативу в игре. И уже на 20-й минуте хозяева имели шанс на взяти ворот. Ахметов солило в своей штрафной и получил красную карточку. 11-метровый не смог реализовать Еременко — Акинфеев отразил удар. Почти сразу же забили «армейцы». Сигурдссон убежал в контратаке и пробил мимо Песьякова. До перерыва «ростовчане» сравняли счет — Еременко из-за штрафной попал в перекладину, от которой мяч залетел в ворота. Второй тайм начался с еще одного пенальти в ворота гостей. Карпов сфолил в своей штрафной и получил красную карточку. Пенальти уверенно реализовал Попов. Увеличил преимущество хозяев Мамаев. Футболист забил с передачи Шомуродова. Отметим, что это первый гол полузащитника с октября 2018 года в чемпионате России. В конце игры «красно-синие» отквитали один мяч. После удара Чалова мяч отскочил в Осипенко, который забил автогол. Позже московский клуб имел шанс сравнять счет. Однако 11-метровый не реализовал Чалов. Таким образом, «Ростов» набрал 38 очков и переместился на второе место в чемпионате России. ЦСКА с 35 баллами остался на 5-й позиции.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»