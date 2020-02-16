Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Реале» или «Атлетико». Причина — бан «горожан» на участие в Лиге чемпионов на 2 года.

По данным источника, 31-летний нападающий недоволен тем, что «Манчестер Сити» не сможет принять участие в Лиге чемпионов в ближайшие 2 года. Поэтому футболист готов рассмотреть предложения от других клубов. Он понимает, что на высшем уровне ему осталось играть 2-3 года.

Сообщается, что «Атлетико» готов вернуть Агуэро, который в 2011 году перешел из мадридского клуба в «Манчестер Сити». Если Симеоне останется главным тренером «матрасников», то это будет отличной возможностью заманить Агуэро поработать с соотечественником. К тому же, «Атлетико» еще нужен нападающий после неудачной попытки подписать Эдинсона Кавани из «ПСЖ» в январе.

Также Агуэро будет полезен «Реалу». Президента «Королевского клуба» Флорентина Переса может заинтересовать перспектива иметь в своем клубе двух сильных нападающих — Бензема и Агуэро.

В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел 19 матчей в АПЛ. На счету аргентинского форварда 16 голов и 3 результативные передачи.

Фото: твиттер

Источник: As