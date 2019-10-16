Зинедин Зидан заинтересован в приобретении Канте. В сделке может быть задействован Хамес

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может стать игроком «Реала». «Сливочные» готовы включить в сделку по покупке француза Хамеса Родригеса.

По информации источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении 28-летнего полузащитника. Сам же игрок желает выигрывать кубки. Он думает, что в «Челси» это будет нелегко, потому что в АПЛ лидерские позиции занимают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Лондонцы намерены выручить за Канте минимум 160 миллионов евро. «Реал» надеется включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, чтобы уменьшить стоимость трансфера. «Королевский клуб» оценивает колумбийца в 65 миллионов евро.

Владелец «Челси» Роман Абрамович будет принимать решение о том, состоится ли эта сделка.

Фото: Global Look Press

Источник: ElDesmarque Madrid