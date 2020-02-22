Кубок Легенд. Россия обыграла Португалию благодаря хет-трику Зырянова

Автор: Роман Шлуинский 0

Во втором матче на «Кубке Легенд» Россия играла с Португалией. Встреча завершилась победой россиян. 

Кубок Легенд. Группа А
Россия — Португалия —  6:4 (2:1).
Голы:  1:0 — Зырянов (12), 1:1 — Саброза (14, с пенальти), 2:1 — Самедов (14), 2:2 — Ассиш (24), 3:2 — Булатов (27), 3:3 — Саброза (28), 4:3 — Зырянов (32), 5:3 — Зырянов (36). 6:3 — Тихонов (39), 6:4 — Роша (40).

Таким образом, Россия точно обеспечила себе второе место в группе.

По итогам трех матчей в группе А сборная Турции набрала одно очко и заняла 4-е место. Португалия с 3 баллами находится на 3-й позиции. Первое место и путевку в финал «Кубка Легенд» разыграют между собой Россия (4) и Испания (6).

Источник: Еженедельник «Футбол»

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