Кубок Легенд. Россия обыграла Португалию благодаря хет-трику Зырянова

Во втором матче на «Кубке Легенд» Россия играла с Португалией. Встреча завершилась победой россиян.

Кубок Легенд. Группа А

Россия — Португалия — 6:4 (2:1).

Голы: 1:0 — Зырянов (12), 1:1 — Саброза (14, с пенальти), 2:1 — Самедов (14), 2:2 — Ассиш (24), 3:2 — Булатов (27), 3:3 — Саброза (28), 4:3 — Зырянов (32), 5:3 — Зырянов (36). 6:3 — Тихонов (39), 6:4 — Роша (40).

Таким образом, Россия точно обеспечила себе второе место в группе.

По итогам трех матчей в группе А сборная Турции набрала одно очко и заняла 4-е место. Португалия с 3 баллами находится на 3-й позиции. Первое место и путевку в финал «Кубка Легенд» разыграют между собой Россия (4) и Испания (6).

Источник: Еженедельник «Футбол»