Мадридский «Реал» хочет обменять Йовича на Левандовски в январе

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Реале». «Сливочные» хотят получить его с помощью обмена на Йовича.

По данным источника, также возможен обмен польского нападающего на полузащитника Гарета Бэйла.

В мадридском клубе уверены, что «Бавария» согласится на такую сделку из-за уступок, на которые пошел «Реал», когда отдавал в аренду мюнхенцам полузащитника Хамеса Родригеса.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел за немецкую команду 17 матчей, в которых забил 21 гол. Лука Йович сыграл в 10 играх «Реала», однако ни разу не отличился.

Фото: Global Look Press
Источник: Okdiario

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