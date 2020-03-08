Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат»

В Международный женский день «Локомотив» принимал на своем поле «Ахмат». Встреча завершилась победой «железнодорожников».

Премьер-лига. 21-й тур

ЛОКОМОТИВ — АХМАТ — 1:0 (1:0) .

Москва. 8 марта.

Стадион: «РЖД-Арена». 14689 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Рыбус, 72), Хеведес, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Вилькер, Богосавац, Иванов, Глушаков (Раванелли, 75), Ильин, Исмаэл (Мбенг, 87), Харин, Понсе (Визеу, 65).

Гол: 1:0 — Эдер (32).

Незабитый пенальти: Визеу (85)

Предупреждения: Исмаэл (52), Магкеев (68), Визеу (71), Жоау Мариу (72), Иванов (81), Игнатьев (82).

Удаление: Кверквелия (84).

9 (2) удары (в створ) 3 (0)

7 фолы 8

2 офсайды 1

2 угловые 7

60 % владения мячом 40

«Локомотив» не проигрывает «Ахмату» уже 3 года. В этот раз «железнодорожники» тоже с первых минут завладели преимуществом. Уже на 6-й минуте Крыховяк опасно пробил, но мяч пролетел мимо. Через некоторое время поляк забил гол — сначала он пробил в перекладину, а позже добил мяч в ворота. Однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR. «Ахмат» в первом тайме так ничего создать и не смог, зато забили хозяева. Перед перерывом точный прострел Жемалетдинова замкнул Эдер. Для португальского форварда этот гол стал 5-м в нынешнем сезоне. Во втором тайме «Локомотив» продолжил давить, но мяч либо пролетал мимо, либо же его отбивал Городов. В конце матча «Ахмат» имел шанс на гол. Кверквелия отбил руками удар игрока грозненского клуба в штрафной, за что получил прямую красную карточку. Однако Визеу не реализовал 11-метровый. Таким образом, «Локомотив» набрал 38 очков и переместился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 20 баллами остался на 15-й позиции.

Источник: Еженедельник «Футбол»