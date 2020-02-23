Кубок Легенд. Сборная Звезд обыграла сборную России в финале

Золотые медали «Кубка Легенд» разыгрывали Россия и сборная Звезд. Финальный матч завершился победой сборной Звезд.

Кубок Легенд. Финал

Россия — сборная Звезд — 5:6 (4:4).

Голы: 0:1 — Савиола (1), 0:2 — Галлас (6), 1:2 — Аленичев (13), 1:3 — Закардо (14), 2:3 — Головской (15), 2:4 — Олич (17), 3:4 — Колодин (18), 4:4 — Колодин (19), 4:5 — Воронин (31), 5:5 — Колодин (37), 5:6 — Олич (41).

Удаление: Бенаюн (22).

Отметим, что игра была остановлена. На 29-й минуте главный арбитр встречи Александра Пономарева удалила игрока сборной Звезд Йона Арне Риисе. После этого команда покинула поле в знак протеста. Через некоторое время капитан сборной России Дмитрий Аленичев поговорил с капитаном сборной Звезд Яри Литманеном. Спустя некоторое время Звезды вернулись на поле. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. К основному времени матча было добавлено 3 минуты.

В конце игры сборная Звезд побеждала со счетом 6:5. Один из футболистов выбил мяч, когда до конца матча оставалось 5 секунд. Сборная России разыграла мяч, время закончилось, но россияне забили гол. Мяч был засчитан, что огорчило и болельщиков и команду Звезд. Встреча снова была задержана. После видеоповтора гол был отменен, победу в игре одержала сборная Звезд.

Напомним, в игре за 3-е место Испания победила Германию (11:5), благодаря победе над Францией (10:8) 5-е место заняла Португалия, 7-ю позицию себе Обеспечила Турция, которая обыграла Нидерланды со счетом 13:8.

Источник: Еженедельник «Футбол»