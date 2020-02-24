Главный арбитр финала «Кубка Легенд» Александра Пономарева: «Бывало, что из уважения к таким легендам свистнешь»

Завершился 12-й международный «Кубок Легенд имени Константина Еременко». Победителем турнира стала сборная Звезд, которая в финальном матче обыграла сборную России со счетом 6:5. Эта игра сопровождалась кучей спорных моментов — ее судила арбитр ФИФА Александра Пономарева. Еще до финала в интервью еженедельнику «Футбол» она рассказала, какие впечатления она получила от «Кубка Легенд», кого из игроков была рады видеть больше всего и об эпизодах, когда из уважения к легендам она прощала какие-то моменты.

— Почему именно вас назначили на «Кубок Легенд»? Как проходило это приглашение?

— Ничего особенного. В последнее время появилась такая тенденция – назначать девушек на крупные выставочные матчи. В прошлом году это была наш руководитель Наталья Михайловна Авдонченко. В этом году она улетела на сборы ФНЛ на Кипр и попросила меня поработать за нее на этом турнире. На этом турнире я впервые.

— Каковы впечатления, все-таки судите легенд футбола?

— Эмоции зашкаливают, очень интересно и приятно, когда приглашают на такие турниры, где столько легенд. Очень приятно находиться на одной площадке вместе с теми звездами, на которых ты росла, когда папа и дедушка постоянно про них говорили. В семье все буквально у телевизора – смотрят и гордятся. А я наслаждаюсь своей работой на поле.

— Был ли какой-то мандраж перед работой?

— Мандраж был. Хотя уже в регулярных матчах женского чемпионата он минимален, потому что много опыта уже. А перед первым днем турнира был большой мандраж. Во второй день уже привыкла, так сказать, прошла закалку.

— Готовились как-то к матчам на «Кубке Легенд»?

— Специальной подготовки не было. Единственное, что мы делали, так это перед матчами изучали составы, чтобы вспомнить некоторых игроков. Не все имена помнишь, но для того, чтобы обратиться по имени, чтобы расположить к себе, иногда даже пользовались гуглом, потому что не всех даже знаешь в лицо.

— Ранее вы говорили, что всегда работаете с мужем. Сейчас он здесь?

— Да, он здесь. Вчера он весь день меня поддерживал.

— Он в качестве кого здесь?

— Он в качестве моего мужа. Мужа арбитра финала «Кубка Легенд». В качестве моей моральной поддержки. Здесь мы снова вместе.

— Вы ранее работали на матче-открытии всех ветеранов «Спартака» на стадионе «Открытие Арена». Что произвело на вас больше впечатлений — судить тот матч или же игры «Кубка Легенд»?

— Матч на стадионе «Спартака» — пик всех выставочных матчей, потому что было достаточно символично, так как дедушка, папа и остальные члены семьи – заядлые «спартачи». Это было незабываемо! Тогда я сделала фото с Егором Титовым. Во второй день «Кубка Легенд» я повторила эту фотографию, взяла автограф для своего дедушки, которому уже достаточно много лет. Отличный подарок на 23 февраля для него.

— Я заметил, что игроки как-то очень добры к вам, относятся с небольшой насмешкой. Как вы относитесь к такому?

— Когда такое отношение, которое не переходит границ, то очень классно. Очень забавно. Но, когда адреналин у игроков зашкаливает, они могут переключиться из этого режима, поэтому нужно держать тонкую грань и контролировать, чтобы игроки получали удовольствие и не переходили на агрессию. Достаточно сложно, но пока это удается сделать [интервью записывалось до финала – прим. Еженедельник «Футбол»].

— Бывало, что какой-то игрок подкатывал к вам или же говорил комплименты?

— Подкатов не было. Но говорят комплименты. Все очень дружелюбные, приветливые, желают удачи, хорошей работы. Некоторые прикалываются и спрашивают: «Сколько будет сегодня пенальти?» (улыбается). Все на позитивной ноте.

— А были какие-то грубости или неприятные слова в ваш адрес или в адрес ваших коллег?

— Прям что-то грубого не было. Все было в рамках допустимого.

— Какой матч на «Кубке Легенд» показался вам самым сложным?

— Самое сложное впереди – это финал. Он будет действительно самым сложным. В первый день был сложный матч, потому что был мандраж, хотя по игре ничего сложного не представляло, так как была большая разница в счете. Во второй день уже влилась в формат – ждала этих непривычных передач от бортов, хотя хотелось бы свистнуть на аут или угловой. Поэтому только наслаждалась происходящим, сейчас настраиваюсь на финал. Надеюсь, что все пройдет на высшем уровне.

— А были такие эпизоды, когда вы чего-то не замечали, прощали?

— Конечно, бывало. Бывало, что игроки подходят и говорят, что ты не права, а ты уверен, что все правильно. Бывало, наоборот: ничего не было, но из уважения к таким легендам свистнешь. Понятно, что там натянутый фол, но это же все-таки дружеский турнир. Во второй день воспользовалась VAR и засчитала гол сборной Нидерландов. Мяч ударился в крестовину. Не понятно было, за линией ворот или нет. Так как счет был уже крупный, то пришлось воспользоваться воображаемым VARом и засчитать гол, который они, скорее всего, заслужили.

— Я знаю, что судьи не могут болеть за какой-то клуб. Но, как мне кажется, за определенными игроками можно следить. Кого из легенд были рады видеть на турнире?

— Все «спартаковцы», в особенности Егор Титов, Андрей Тихонов, так как он однофамилец моего мужа и один из моих кумиров детства моего мужа. В сборной Звезд было интересно увидеть Матерацци, потому что Зидан был кумиром моего брата, поэтому на него был небольшой зуб (смеется). Но здесь просто поболтали с ним, посмеялись. Также в других сборных были игроки, например, Ван дер Варт. У него тоже взяла автограф и сфотографировалась.

— Какую бы сборную вы бы отметили, как самую агрессивную?

— Я не все матчи смотрела в качестве зрителя. Но во второй день мне не очень понравилось поведение сборной Звезд. Некоторые моменты были достаточно агрессивные. Даже переживала за свою коллегу в этой игре. Однако в матчах со мной ничего подобного не проходило.

— Поработав на «Кубке Легенд», можно ли сказать, что заработанных денег вам хватит на полгода жизни, например?

— Честно скажу, я даже не знаю, будут ли оплачиваться эти матчи и в каком размере. Условия не объявлялись. Меня спросили: «Хочешь?». Я согласилась. Не важно, заплатят ли какие-то деньги или нет.

— На ваш взгляд, «Кубок Легенд» важен?

— Да. Мероприятие очень крутое. Считаю, что оно должно продолжать свое существование.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Текст: Роман Шлуинский