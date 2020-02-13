«Сочи» арендует Александра Кокорина до конца сезона. Агент игрока подтвердил информацию

Форвард «Зенита» Александр Кокорин будет арендован ФК «Сочи» до конца сезона. Эту информацию подтвердил агент игрока Кирилл Логинов.

Сообщается, что стороны смогли уладить разногласия и мирно решили затянувшуюся истории.

Ранее говорилось, что Александр Кокорин будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц в «Сочи». Это в 125 раз больше, чем в «Зените».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам игрок был категорически против этого перехода. Из-за этого руководство «сине-бело-голубых» перевело Кокорина в «Зенит-2».

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»