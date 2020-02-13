«Сочи» арендует Александра Кокорина до конца сезона. Агент игрока подтвердил информацию

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Зенита» Александр Кокорин будет арендован ФК «Сочи» до конца сезона. Эту информацию подтвердил агент игрока Кирилл Логинов.

Сообщается, что стороны смогли уладить разногласия и мирно решили затянувшуюся истории.

Ранее говорилось, что Александр Кокорин будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц в «Сочи». Это в 125 раз больше, чем в «Зените».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам игрок был категорически против этого перехода. Из-за этого руководство «сине-бело-голубых» перевело Кокорина в «Зенит-2».

Александр Кокорин

Фото: Global Look Press
Источник: «Фонтанка»

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