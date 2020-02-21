Кубок Легенд. Сборная Германии обыграла Францию благодаря пента-трику Кевина Кураньи

Во втором матче «Кубка Легенд» играли сборная Франции и Германии. Победу в этой встрече одержала сборная Германии.
Кубок Легенд. Группа Б
Франция — Германия — 6:10 (5:7).
Голы: 0:1 — Кураньи (1), 1:1 — Пикьон (2), 2:1 — Понголь (7), 3:1 — Пикьон (8), 4:1 — Мерием (9), 4:2 — Кураньи (10), 4:3 — Райх (13), 4:4 — Троховски (16), 4:5 — Кураньи (19), 4:6 — Вош (20), 4:7 — Кураньи (24), 5:7 — Понголь (26), 5:8 — Ханке (31), 5:9 — Кураньи (33), 6:9 — Понголь (34), 6:10 — Какау (40).
В другом матче группы Б сыграют сборная Звезд и сборная Нидерландов.
Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»