Артуро Видаль не сможет уйти из «Барселоны» как минимум до лета

Полузащитник «Барселоны» не сможет покинуть клуб. Новый главный тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен заблокировал трансфер игрока.

По информации источника, специалист намерен удержать футболиста как минимум до лета. Сетьен рассчитывает на Видаля. Он думает, что его качества помогут «Барселоне» во второй части сезона.

Ранее к 32-летнему чилийцу проявлял интерес «Интер», однако миланцы переключились на кандидатуру Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» после неудачной попытки пригласить Видаля.

В нынешнем сезоне Артуро Видаль провел за «Барселону» 15 матчей в чемпионате Испании, отметившись 6 забитыми мячами.

Фото: твиттер «Барселоны»

Источник: Mundo Deportivo