Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отказался отвечать на вопрос про фанатов

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после поражения от «Локомотива» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» — 1:0. Позже специалист отказался отвечать на вопрос про фанатов.

«Матч оставил отрицательные эмоции. Первый тайм был достаточно ровный, они [«Локомотив» — прим. ред.] были острее в контратаках. Второй тайм начали плохо. «Локомотив» контролировал мяч долго, создать ничего не мог. Можно сказать, что мы перетерпели. Мы играли против квалифицированной команды с хорошими техническими игроками. Нам было непросто. Замены усилили, в конце поострее начали играть. Потом пенальти, удаление. Конечно, недовольны. Если бы забили пенальти, то могли бы не проиграть. Как игра развивалась, ничья была более правильным результатам», — сказал Шалимов.

Отметим, что наш корреспондент задал вопрос по поводу того, стоит ли приезжать другим клубам в Грозный на посещение выездных матчей после инцидента, случившегося во время игры 1/4 финала Кубка России в Грозном с болельщиками «Зенита».

По нашей информации, пресс-атташе клуба сказал на другом языке Игорю Шалимову «не говорить», поэтому главный тренер «Ахмата» отказался отвечать на вопрос.

После поражения от «Локомотива» (0:1) «Ахмат» с 20 баллами остался на 15-й позиции в чемпионате России.

Фото: еженедельник «Футбол»

Источник: еженедельник «Футбол»