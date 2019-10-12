Агент Мирчи Луческу: «Дали свое согласие возглавить «Динамо»

Автор: Роман Шлуинский 0

Агент тренера Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал про переговоры с «Динамо». Он заявил, что его клиент дал согласие возглавить московский клуб.

«В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить «Динамо».

Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», — рассказал Запорожану.

Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции. Он возглавлял ее с 2017 по 2019 год.

Ранее главным тренером «Динамо» был Дмитрий Хохлов. Он покинул свой пост 5 октября. Исполняющим обязанности главного тренера стал Кирилл Новиков.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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