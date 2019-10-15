«Барселона» может поехать на выездной матч с «Эйбаром» на автобусе

«Барселона», возможно, воспользуется автобусом для поездки на выездной матч 9-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Причина — забастовка в аэропорту Каталонии.

С большой долей вероятности «сине-гранатовые» поедут в Гипускоа, входящую в город Эйбар, на автобусе. Расстояние от Барселоны до Эйбара составляет около 600 километров. В поездке футболисты проведут чуть больше 6 часов.

Отметим, что обычно «Барселона» пользуется чартером в Бильбао. Оттуда расстояние до Эйбара составляет около 40 километров. Однако из-за забастовки в аэропорту Эль-Прат планы «Барселоны» могут сорваться.

Фото: твиттер «Барселоны»

Источник: As