«Црвена Звезда» не смогла попасть в Косово на матч кубка Сербии

«Црвену Звезду» не пустили в северную часть Косово на матч Кубка Сербии с клубом «Трепча». Власти остановили «красно-белых» в Яринье.

Полиция не разрешила проехать автобусам болельщиков и команды. После этого «Црвена Звезда» вернулась в Белград.

Матч 1/16 финала кубка должен был состояться 9 октября в городе Житковац на территории Косова и Метохии в 14 часов по местному времени.

Однако игру перенесли на 10 октября. Встреча пройдет в городе Стара-Пазова, находящимся на севере Сербии, в автономном крае Воеводина.

Напомним, Республика Косово – частично признанное государство со столицей в Приштине. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Фото: твиттер «Црвены Звезды»

Источник: RTS.rs