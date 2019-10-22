Лига чемпионов. 3-й тур. Группа D. «Локомотив» уступил «Ювентусу» в Турине

В 3-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» играл на выезде с «Ювентусом». Российский клуб потерпел поражение в этой встрече.

Лига чемпионов. 3-й тур

ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — 2:1 (0:1).

Турин. 22 октября.

Стадион: «Альянц Стэдиум».

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

«Ювентус»: Шченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Игуаин, 49), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65), Бентанкур, Дибала (Бернардески, 82), Роналду.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 83), Эдер, Ал. Миранчук.

Гол: 0:1 — Ал. Миранчук (30), 1:1 — Дибала (77), 2:1 — Дибала (79).

Предупреждения: Матюиди (17), Куадрадо (68), Крыховяк (72), Баринов (90).

27 (7) удары (в створ) 5 (3)

14 фолы 13

2 офсайды 2

11 угловые 0

68 % владения мячом 32

С самого начало встречи преимуществом владел «Ювентус». Уже на 3-й минуте мог отличиться Дибала, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Хозяева создали множество моментов, однако забить не удалось. Зато получилось у «Локомотива» — Жоау Мариу пробил по воротам, голкипер «черно-белых» отбил его на Ал. Миранчука, который вонзил футбольный снаряд в сетку. Во втором тайме «Ювентус» продолжал давить, но решилось все только к 80-й минуте. Дибала забил два гола за 2 минуты. Сначала аргентинец издалека зарядил мяч в верхний левый угол, а потом он отличился после добивания. Таким образом, «Ювентус» набрал 7 очков и переместился на первую строчку в группе D. «Локомотив» с 3 баллами остается на 3-й позиции.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»