Доменико Тедеско о победе над «Динамо»: «Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы над «Динамо» в 20-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Немного повезло, что Комличенко дважды простил нас. Я считаю, что такие ситуации недопустимы. Нужно работать, чтобы такого впредь не повторялось. Забил бы он свой первый момент, и счет был бы 1:1. Забил бы второй момент, и стало бы 2:1, ситуация для нас бы усложнилась. Поэтому будем над этим работать», — сказал Тедеско.

После победы в дерби «Спартак» набрал 25 баллов и поднялся на 9-ю позицию в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Источник: еженедельник «Футбол»