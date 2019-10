«Аталанта» повторила рекорд 1952 года

«Аталанта» принимала «Удинезе» в матче 9-го тура Серии А. Встреча закончилась разгромной победой хозяев — 7:1.

Таким образом, клуб из Бергамо повторил самую крупную победу в истории команды в Серии А. В 1952 году «Аталанта» победила «Триестину» с таким же счетом.

Также «богиня» забила 28 мячей за 9 игр чемпионата. Это лучший результат с сезона-1992/93, когда «Милан» забил 29 голов после 9 туров.

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 27, 2019