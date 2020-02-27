В РПЛ будут следить за положением вратарей при пробитии пенальти с помощью VAR

Система видеоассистента рефери начнет следить за положением вратарей при 11-метровом ударе в играх Российской Премьер-лиги. Об этом заявил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

«Одно из трех больших изменений по сравнению с первой частью чемпионата — поведение вратаря в момент выполнения пенальти. В тех случаях, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, должен быть большой просвет между ним и линией. VAR должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений. Важно, что решение [перебить пенальти] принимается, если вратарь парировал мяч; если мяч попадает в штангу или пролетел мимо ворот, то VAR не вмешивается», — сказал Калошин.

Напомним, в 17-м туре чемпионата России «Динамо» — «Ростов» судья Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Динамо». Голкипер «бело-голубых» Антон Шунин отбил удар полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. Однако в этом эпизоде российский вратарь покинул линию ворот, чем нарушил правила. Отметим, что главный судья должен был назначить повторный 11-метровый удар, однако Казарцев продолжил матч.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС