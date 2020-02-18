Икер Касильяс сообщил о завершении карьеры президенту «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта рассказал, что голкипер Икер Касильяс сообщил ему о завершении карьеры игрока. Это случилось до того, как Касильяс объявил о своей кандидатуре на пост президента испанской федерации.

«Икер Касильяс, прежде чем объявить о своей кандидатуре [в федерацию футбола Испании — прим. еженедельник «Футбол»], приехал в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить о своем решении закончить свою карьеру. Я был очень счастлив. Меня очень тронула его позиция.

На протяжении его карьеры он был впечатляющим, ведь он играл только в двух клубах — «Порту» и «Реале». Я буду скучать по нему», — рассказал Пинту да Кошта.

Напомним, в понедельник Икер Касильяс объявил о том, что он будет кандидатом на следующих выборах в Испанскую королевскую федерацию футбола.

Фото: Global Look Press

Источник: Ojogo