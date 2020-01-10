«Динамо» выбирает между Николаем Комличенко и Александром Соболевым

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Динамо» намерено подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Клуб нацелился на российских игроков.

Московский клуб выбирает между форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

На игрока чешского клуба также претендуют «Локомотив» и «Рубин». Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в Чехии, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.

Соболев за 18 матчей в РПЛ забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

Фото: твиттер сборной России
Источник: «Чемпионат»

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