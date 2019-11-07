Денис Черышев не поможет России в отборочных матчах Евро-2020

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не поможет сборной России в ближайших матчах отборочного этапа Евро-2020. Команда должна сыграть против Бельгии и Сан-Марино.

По информации источника, хавбек пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Повреждение футболист получил во время игры «летучих мышей» против «Лилля» (4:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В таком случае игрок рискует пропустить не только ближайшие игры национальных команд, но и несколько встреч в чемпионате Испании: против «Гранады» (9 ноября) и «Бетиса» (23 ноября).

Напомним, сборная России проведет матч с Бельгией 16 ноября, а с Сан-Марино — 19 числа.

Фото: Global Look Press

Источник: Superdeporte