Навас, Хакими, Сон — претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока недели в рамках Лиги чемпионов. Организация опубликовала имена претендентов.
За приз лучшего футболиста недели могут побороться нападающий мадридского «Реала» Родриго. Он отличился тремя голами в ворота «Галатасарая» (6:0).
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Корейский игрок оформил дубль и отдал голевой пас в матче с «Црвеной Звездой» (4:0).
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. Голкипер сделал четыре сейва во встрече с «Брюгге» (1:0).
И защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который забил два мяча «Интеру» (3:2).
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА