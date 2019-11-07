Навас, Хакими, Сон — претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока недели в рамках Лиги чемпионов. Организация опубликовала имена претендентов.

За приз лучшего футболиста недели могут побороться нападающий мадридского «Реала» Родриго. Он отличился тремя голами в ворота «Галатасарая» (6:0).

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Корейский игрок оформил дубль и отдал голевой пас в матче с «Црвеной Звездой» (4:0).

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. Голкипер сделал четыре сейва во встрече с «Брюгге» (1:0).

И защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который забил два мяча «Интеру» (3:2).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА