ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Милана» Диего Лаксальту

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, который на данный момент находится в аренде в «Торино», возможно, продолжит карьеру в России. В услугах уругвайского игрока заинтересованы два клуба из РПЛ.

По данным источника, интерес к защитнику проявляет ЦСКА. Ранее стало известно, что Лаксальтом также интересуется московский «Спартак».

Сообщается, что игрок не намерен возвращаться в «Милан». Уругваец изъявил желание играть в «Торино», если не уйдет из чемпионата Италии этой зимой.

В нынешнем сезоне Серии А Диего Лаксальт провел за «Торино» 16 матчей. Он сделал одну результативную передачу.

Фото: твиттер

Источник: CalcioMercato.com