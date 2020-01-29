«Крылья Советов» получат 500 тысяч евро за аренду «Спартаком» Соболева. Еще 4,5 миллиона по окончании аренды

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

Стали известны условия трансфера форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Спартак». «Красно-белые» арендуют нападающего с правом выкупа летом.

По данным источника, «Спартак» потратит на трансфер 5 миллионов евро. Самарцы получат за аренду Соболева до конца сезона-2019/20 500 тысяч, а по ее окончании – 4,5 миллиона.

Соболев подпишет постоянное соглашение с московским клубом на 4 года в июне. С лета футболист будет зарабатывать 1,8-1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Сообщается, что форвард должен прибыть в расположение нового клуба на сборе в Катаре до конца этой недели.

В нынешнем сезоне Александр Соболев принял участие в 19 играх за «Крылья Советов» в РПЛ. Он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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