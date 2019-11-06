Бенедикт Хеведес: «Игрокам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал итоги первых матчей «красно-зеленых» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Он поделился своим мнением об игре против «Ювентуса» и «Атлетико».

«Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул все за счет индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надежно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол.

«Ювентус», и «Атлетико» – очень квалифицированные команды, поэтому нельзя сказать, что против одной было тяжело, а против второй легче. Нам повезло, что в Лиге чемпионов мы можем играть против таких соперников и приобретать опыт. Это высочайший уровень» — заявил защитник.

Напомним, в Лиге чемпионов в группе D «железнодорожники» располагаются на третьей строчке с тремя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»