«МЮ» заинтересовался Тимо Вернером

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Игрок может перейти в новый клуб.

Сообщается, в ближайшее зимнее окно «красные дьяволы» попробуют подписать футболиста. На немца претендуют не только манкунианцы. «Ливерпуль» также проявляет интерес к форварду.

Но тверждается, что сделка более вероятна в конце сезона.

Ранее Вернера пыталась подписать «Бавария», но трансфер не состоялся. В итоге, нападающий продлил контракт с «быками» до лета 2023 года. По новому соглашению, если футболиста захотят выкупить, то эта опция будет стоить около 30 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 10 матчей, забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror