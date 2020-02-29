Кирилл Новиков о поражении от «Спартака»: «Я не могу предъявить претензии своим игрокам, потому что я уверен, что они выложились на 200 процентов»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, на своем стадионе мы хотели одержать победу. Но, к сожалению, мы не смогли этого сделать. Я не могу предъявить претензии своим игрокам, потому что я уверен, что они выложились на 200 процентов. Они сделали все возможное. «Спартак» реализовал свои моменты, а мы нет. Поэтому такой результат», — сказал Новиков.

После поражения в московском дерби «Динамо» с 24 баллами опустилось на 10-е место.

Источник: еженедельник «Футбол»