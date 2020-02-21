Сборная Португалии обыграла Испанию в первом матче «Кубка Легенд»

В первом матче международного национального «Кубка Легенда имени Константина Еременко» встречались сборные Португалии и Испании. Победу одержали испанцы.

Кубок Легенд. Группа А

Португалия — Испания — 3:5 (0:4).

Голы: 0:1 — Мендьета (5), 0:2 — Эскерро (9), 0:3 — Санс (10), 0:4 — Морьентес (16), 1:4 — Родригес (автогол, 33), 2:4 — Саброза (35), 3:4 — Поштига (36), 3:5 — Морьентес (39).

В группе А вместе с испанцами и португальцами находится также сборная России и сборная Турции. Эти команды сыграют в 16:00 по московскому времени.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»