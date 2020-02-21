Сборная Португалии обыграла Испанию в первом матче «Кубка Легенд»

Автор: Роман Шлуинский 0

В первом матче международного национального «Кубка Легенда имени Константина Еременко» встречались сборные Португалии и Испании. Победу одержали испанцы. 

Кубок Легенд. Группа А
Португалия — Испания — 3:5 (0:4).
Голы:  0:1 — Мендьета (5), 0:2 — Эскерро (9), 0:3 — Санс (10), 0:4 — Морьентес (16), 1:4 — Родригес (автогол, 33), 2:4 — Саброза (35), 3:4 — Поштига (36), 3:5 — Морьентес (39).

 

В группе А вместе с испанцами и португальцами находится также сборная России и сборная Турции. Эти команды сыграют в 16:00 по московскому времени.

Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кубок легенд 2019. Москва. МСА «Лужники». 23 февраля 2019 г.

В Москве пройдет 12-й «Кубок Легенд». На турнир приедут Морьентес, Савиола, Бенаюн, Паулу Феррейра

В Москве состоялось официальное открытие международного футбольного «Кубка легенд имени Константина Еременко»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 