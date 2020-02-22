Хамит Алтынтоп о ничье со сборной Россией: «Мы получили удовольствие, нас поддерживали болельщики – это важнее побед и поражений»

Впервые за 12-летнюю историю «Кубка Легенд» сборная России не смогла победить. Наша сборная сыграла вничью с Турцией (5:5). В коротком интервью еженедельнику «Футбол» капитан сборной Турции Хамит Алтынтоп рассказал, кого больше всех был рад увидеть на турнире и о значимости ничьи со сборной России.

— Вы впервые на «Кубке Легенд» в качестве игрока сборной Турции, как вам турнир?

— Я был в прошлом году в сборной Звезд, в этом году я выступаю за сборную Турции. Мы счастливы быть частью этого турнира. Я выражаю огромную благодарность за такую великолепную организацию турнира.

— Видно, как ваша сборная сражается за каждый мяч в каждой игре, какова была задача на турнир?

— Мы любим футбол и в хорошие времена, и в плохие. Это приносит каждому из нас вместе удовольствие. Задачи никакой не было.

— Кого были рады видеть больше всего на турнире?

— Я был счастлив увидеть Альберта Риера, моих товарищей по сборной, Ивицу Олича и других игроков тоже. Я думаю, что всегда приятно собраться вместе и поговорить о прошлых матчах, о своих матчах.

— Вы знали, что сборная России впервые не выиграла в турнире благодаря вашей сборной?

— В прошлом году мы были очень близки к победе в матче с Россией за сборную Звезд, но мы все же проиграли 3:2. В этом году была хорошая игра [Турция сыграла вничью с Россией – 5:5], мы получили удовольствие, нас поддерживали болельщики – это важнее побед и поражений.

Источник: еженедельник «Футбол»