Жозе Моуринью получит бонус в размере 2 миллионов фунтов, если «Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может получить бонус. Специалисту выплатят его, если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.

Для «Тоттенхэма» очень важно сохранить статус участника турнира. Поэтому в клубе предложили португальскому тренеру 2 миллиона фунтов за выполнение этой задачи.

На данный момент «шпоры» с 30 баллами идут на восьмом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Отставание от идущего четвертым «Челси» составляет 9 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Моуринью сыграют с «РБ Лейпциг».

Фото: твиттер «Тоттенхэма»

Источник: Daily Mail