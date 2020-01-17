Жозе Моуринью получит бонус в размере 2 миллионов фунтов, если «Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может получить бонус. Специалисту выплатят его, если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов. 

Для «Тоттенхэма» очень важно сохранить статус участника турнира. Поэтому в клубе предложили португальскому тренеру 2 миллиона фунтов за выполнение этой задачи.

На данный момент «шпоры» с 30 баллами идут на восьмом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Отставание от идущего четвертым «Челси» составляет 9 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Моуринью сыграют с «РБ Лейпциг».

Фото: твиттер «Тоттенхэма»
Источник: Daily Mail

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