Кубок Легенд. Испания обыграла Германию и заняла 3-е место в турнире

В матче за 3-е место встречались сборные Испании и Германии. Победу в этой встрече одержали испанцы.

Кубок Легенд. Матч за 3-е место

Испания — Германия — 11:5 (8:1).

Голы: 1:0 — Санс (2), 2:0 — Морьентес (5), 3:0 — Висенте (10), 3:1 — Троховски (13), 4:1 — Сенна (14), 5:1 — Санс (15), 6:1 — Мендьета (16), 7:1 — Риера (18), 8:1 — Эскерро Сантьяго (19), 8:2 — Одонкор (22), 9:2 — Мендьета (26), 10:2 — Висенте (29), 10:3 — Вестерманн (33), 10:4 — Вестерманн (36), 10:5 — Кураньи (38), 11:5 — Морьентес (40).

В матче за 5-е место сборная Португалии разобралась с Францией (10:8), 7-ю позицию себе Обеспечила Турция, обыграв Нидерланды со счетом 13:8.

Источник: Еженедельник «Футбол»