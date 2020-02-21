Александр Самедов о «Кубке Легенд»: «Приятно просто поиграть в футбол, получить удовольствие и увидеть много знакомых людей»

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов, который впервые выступил в составе сборной России на «Кубке Легенд», прокомментировал исход матча с Турцией. Напомним, встреча закончилась вничью — 5:5.

— Все хорошо. Впечатления отличные. Вели 5:2, но, к сожалению, не удержали преимущество. Подсели, не забили свои моменты, где-то начали переигрывать, и турки нас наказали.

— Ощущаете себя ветераном, ведь вы только 2 года назад на чемпионате мира выступали?

— Нет, здесь возрастная граница с 35 лет, поэтому имею полное право. Приятно поиграть с легендарными людьми в одной команде и против них. Приятно просто поиграть в футбол, получить удовольствие и увидеть много знакомых людей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»