«Спартак» арендует Александра Соболева до конца сезона с правом выкупа

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке». «Красно-белые» возьмут его в аренду до конца сезона с правом выкупа. 

Агент нападающего Павел Андреев также подтвердил сделку.

Ранее говорилось, что в на 22-летнего игрока претендовали ЦСКА, «Динамо» и  английские клубы.

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за «Крылья Советов» 18 матчей в чемпионате России. Он забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Фото: твиттер «Крыльев Советов»
Источник: «Спорт-Экспресс»

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