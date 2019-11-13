Поль Погба может восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Погба

Стало известно, когда полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сможет вернуться после травмы. Он и защитник Эрик Байи продолжают восстанавливаться после повреждения. 

По информации источника, французскому хавбеку сняли гипс. Поэтому он сможет вернуться к игре за «красных дьяволов» к мачту против  «Манчестер Сити».  Встреча состоится седьмого декабря.

Напомним, футболист уже пропустил девять игр из-за проблем с лодыжкой.

Байи получил повреждение связок колена, из-за которой он не принимал участие в матчах с июля. Сейчас он уже может передвигаться без костылей. Планируется, что футболист приступит к легким тренировкам после перерыва на игры сборных.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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