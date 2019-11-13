Поль Погба может восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

Стало известно, когда полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сможет вернуться после травмы. Он и защитник Эрик Байи продолжают восстанавливаться после повреждения.

По информации источника, французскому хавбеку сняли гипс. Поэтому он сможет вернуться к игре за «красных дьяволов» к мачту против «Манчестер Сити». Встреча состоится седьмого декабря.

Напомним, футболист уже пропустил девять игр из-за проблем с лодыжкой.

Байи получил повреждение связок колена, из-за которой он не принимал участие в матчах с июля. Сейчас он уже может передвигаться без костылей. Планируется, что футболист приступит к легким тренировкам после перерыва на игры сборных.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN