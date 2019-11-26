Лига чемпионов. 5-й тур. Группа D. «Локомотив» проиграл «Байеру» в Москве

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» дома играл с «Байером». Команда Юрия Семина потерпела в этой встрече поражение.

Лига чемпионов. 5-й тур

ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — БАЙЕР (ГЕРМАНИЯ) — 0:2 (0:1).

Москва. 26 ноября.

Стадион: «РЖД Арена». 25 757 зрителей.

Судья: Майкл Оливер (Англия).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).

«Байер»: Градецки, Рецос, Та, Бендер, Венделл, Диаби, Демирбай (Л. Бендер, 90), Арангис, Бельараби (Аларио, 77), Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.

Голы: 0:1 — Жемалетдинов (11, автогол), 0:2 — Св. Бендер (54).

Предупреждения: Хеведес (42), Игнатьев (67), Чорлука (67), Венделл (77), Баринов (83).

9 (7) удары (в створ) 16 (8)

21 фолы 17

2 офсайды 3

4 угловые 5

52 % владения мячом 48

До этой встречи обе команды имели в активе по 3 очка, поэтому победа в матче почти точно гарантировала 3-е место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. С первых минут преимуществом завладел «Локомотив». Уже на 7-й минуте Ал. Миранчук забил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Почти сразу хозяева пропустили. Эдер хотел выбить мяч из штрафной, но попал в Жемалетдинова, от которого мяч отлетел в ворота. После этого обе команды имели шансы забить, но сделать им это не удалось. Второй тайм начался с быстрого гола немецкого клуба. Арангис сделал верховую передачу в штрафную, где Св. Бендер с лета пробил в правую девятку. Москвичи двинулись в атаку и могли забить дважды. Сначала Баринов простреливал в штрафную, а Смолов не достал до мяча. Потом Ал. Миранчук пробил в штангу. Таким образом, «Байер» набрал 6 очков и поднялся на 3-е место в группе D. «Локомотив» с 3 баллами опустился на 4-ю позицию.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»