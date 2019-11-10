«Ювентус» намерен расстаться с несколькими игроками ради Поля Погба

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Клуб готов включить в сделку по французу нескольких футболистов.

По информации источника, туринцы не против продать следующих игроков: нападающего Марио Манджукича, хавбека Эмре Джана, а также защитника Даниэле Ругани.

В список попал и Блез Матюиди. Но включить его в сделку вряд ли удастся, так как главный тренер Старой синьоры Маурицио Сарри считает его важным футболистом для команды.

Напомним, на Поля Погба также претендовал мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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