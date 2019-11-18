Никола Калинич может вернуться в «Атлетико» Мадрид

«Рома» рассматривает варианты по расставанию с нападающим Николой Калиничем. Он был арендован итальянцами у мадридского «Атлетико».

Сообщается, что римлян не устраивает игра форварда, поэтому они планируют прервать его аренду и веhнуть «матрасникам» в зимнее трансферное окно.

На данный момент футболист не принимает участие в матчах, так как пока восстанавливается после травмы.

Напомним, аренда хорвата в «Роме» рассчитана до лета 2020 года. В текущем сезоне Серии А он отыграл только три матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca