Никола Калинич может вернуться в «Атлетико» Мадрид

Автор: Дарья Григорьева 0

Kalinic

«Рома» рассматривает варианты по расставанию с нападающим Николой Калиничем. Он был арендован итальянцами у мадридского «Атлетико». 

Сообщается, что римлян не устраивает игра форварда, поэтому они планируют прервать его аренду и веhнуть «матрасникам» в зимнее трансферное окно.

На данный момент футболист не принимает участие в матчах, так как пока восстанавливается после травмы.

Напомним, аренда хорвата в «Роме» рассчитана до лета 2020 года. В текущем сезоне Серии А он отыграл только три матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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