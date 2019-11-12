Эрик тен Хаг: «Де Лигт станет лучшим защитником в мире»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Маттейсе де Лигте. Он высказался о своем бывшем игроке.

«Я всегда стараюсь следить за игроками, которых тренировал. Очень горжусь тем, чего добился де Лигт в первые месяцы в «Ювентусе», и от мачта к матчу он будет только расти. Маттейс считается одним из ведущих защитников Европы, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он станет лучшим в мире на своей позиции.

Не нужно критиковать его. Маттейс набирается опыта каждый день. Это его первый сезон за рубежом. Ему всего 20 лет, он еще очень молод», — тен Хаг.

Напомним, де Лигт до нынешнего сезона выступал за «Аякс» и был капитаном команды. В этом году «Ювентус» приобрел футболиста за 75 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport