Кингсли Коман заинтересовал «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может сменить клубную прописку. Он обратил на себя внимание «Манчестер Сити».

Сообщается, интерес «горожан» вызван возможным переходом хавбека Лероя Сане в немецкий клуб. Француза рассматривают в качестве его замены.

Напомним, «Бавария» претендовала на Сане и хотела воспользоваться тем фактом, что цена на футболиста снизилась из-за истекающего контракта Лероя с англичанами. Соглашение рассчитано до лета 2021-го года. Но игрок получил травму, и мюнхенцы решили отложить покупку.

Коман в Бундеслиге сыграл 10 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports