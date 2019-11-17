Кингсли Коман заинтересовал «Манчестер Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может сменить клубную прописку. Он обратил на себя внимание «Манчестер Сити». 

Сообщается, интерес «горожан» вызван возможным переходом хавбека Лероя Сане в немецкий клуб. Француза рассматривают в качестве его замены.

Напомним, «Бавария» претендовала на Сане и хотела воспользоваться тем фактом, что цена на футболиста снизилась из-за истекающего контракта Лероя с англичанами. Соглашение рассчитано до лета 2021-го года. Но игрок получил травму, и мюнхенцы решили отложить покупку.

Коман в Бундеслиге сыграл 10 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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