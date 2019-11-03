Жозе Моуринью встретился с директором «Арсенала»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пока безработный. Но недавно португалец встретился с директором «Арсенала».

По информации источника, руководство лондонцев не довольно работой нынешнего специалиста Унаи Эмери и готово с ним расстаться в ближайшее время.

Сообщается, Моуринью провел деловую встречу за ужином с директором «канониров» Раулем Санльехи. Португалец рассказал о своем виденье игры, а также поделился мнением о составе «Арсенала».

Напомним, в АПЛ лондонский клуб находится на пятом месте с 17 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sunday Times