Жозе Моуринью встретился с директором «Арсенала»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пока безработный. Но недавно португалец встретился с директором «Арсенала». 

По информации источника, руководство лондонцев не довольно работой нынешнего специалиста Унаи Эмери и готово с ним расстаться в ближайшее время.

Сообщается, Моуринью провел деловую встречу за ужином с директором «канониров» Раулем Санльехи. Португалец рассказал о своем виденье игры, а также поделился мнением о составе «Арсенала».

Напомним, в АПЛ лондонский клуб находится на пятом месте с 17 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sunday Times

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