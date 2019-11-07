Щенсны об ошибке Гильерме: «Хорошо, что это был он, а не я. Жаль его»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал итог матча против «Локомотива» (2:1). Он также высказался об ошибке вратаря «красно-зеленых» Маринато Гильерме.

«Для нас все закончилось хорошо. Но нужно признать, что «Локомотив» играл очень достойно. Они задали высокую планку. К счастью, мы хорошо провели концовку встречи и выиграли матч. Возможно, ничья была бы более справедливым результатом», — заявил футболист.

Польский игрок также поделился мнением об ошибке Гильерме: «Я подумал , хорошо, что это был он, а не я. Поле оказалось очень мокрым. У меня много раз случались похожие проблемы. Мне жаль его».

Напомним, в Лиге чемпионов «Ювентус» возглавляет группу D с 10 очками, а «железнодорожники» располагаются на третьем месте с 3 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Polsat Sport