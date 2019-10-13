Юрий Жирков: «На Кипре Россия будет играть только на победу»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о предстоящем матче с Кипром. Встреча состоится в рамках отбора на Евро-2020.

«На Кипре очень тяжелая атмосфера, еще там очень жарко. Но мы все равно должны выходить и играть на победу.

Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», – сказал Жирков.

Матч состоится в столице Кипра, в Никосии. Первая встреча в отборочном цикле состоялась в июне этого года. Россия в Нижнем Новгороде победила со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия