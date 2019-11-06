Анчелотти не стал нарушать запрет Де Лаурентиса из-за возможности получить штраф

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после матча в Лиге чемпионов против «Зальцбурга» вернулся на базу команды. Он не стал нарушать запрет президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. 

По информации источника, Де Лаурентис закрыл игроков на базе. Поэтому после матча с австрийцами, футболисты разъехались по домам в знак протеста. Игроков не поддержал Анчелотти. Итальянец вместе с тренерским штабом вернулся на базу.

Но утверждается, решение специалиста не последовать примеру футболистов связано лишь с тем, что главный тренер рисковал получить значительный штраф, который прописан в контракте.

Напомним, вчерашний матч между «Наполи» и «Зальцбургом» завершился в ничью — 1:1. В группе F неаполитанцы располагаются на втором месте за «Ливерпулем» с восьмью очками.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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