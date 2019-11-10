«Бавария» готова работать с Хансом-Дитером Фликом

«Бавария» находится в поисках нового специалиста. Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик продолжит работать с командой.

«Мы будем работать пока с Фликом. Я уважаю Арсена Венгера. Мы позвоним ему и все объясним. Не хочу нервировать его», — приводит слова Румменигге журналист Goal Ронан Мерфи.

Напомним, что во вчерашнем матче между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» победу одержали мюнхенцы (4:0).

Ранее, Нико Ковач покинул клуб после разгрома от «Айнтрахта» (1:5). Специалист ушел от «баварцев» по собственному желанию.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста Goal Ронана Мерфи