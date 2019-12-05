«Спартак» и Viber презентовали новый стикерпак

Сегодня на стадионе «Открытие Арена» состоялась презентация нового стикерпака от «Спартака» и Viber. На мероприятии присутствовали футболисты и болельщики «красно-белых».

Начало было намечено на 13:30. Именно в это время выступила со своей речью директор по развитию бизнеса Viber Оксана Любушина:

«Спорт — одна из тех тем, которая очень сильно увлекает нашу аудиторию. Благодаря ФК «Спартак» мы продолжаем тенденцию и развитие направления со спортивными клубами. Мы благодарны клубу, что они поддержали нашу идею со стикерпаком, в котором используются образы самых преданных болельщиков. Мы надеемся, что стикеры помогут «Спартаку» стать еще ближе к болельщикам». После этих слов начали награждать болельщиков, которые победили в конкурсе от «красно-белых».

Через полчаса появились игроки московского клуба — Джордан Ларссон, Гус Тилль и Зелимхан Бакаев. Их объявляли, как на стадионе: ведущий произносил имя, а болельщики выкрикивали фамилию. После этого все собравшиеся начали задавать им вопросы.

-Как будете проводить предстоящие праздники?

— Поеду в Марракеш с девушкой, ответил Тилль

-Что «Спартак» может сделать, чтобы улучшить свою игру, чтобы больше побеждать?

— У нас прекрасная команда. Не всегда все идет гладко, но мы видим прогресс в работе команды. Впереди будут сборы, где мы сможем уделить время тактике. Надеюсь, в весенний отрезок чемпионата мы покажем существенно лучшую игру.(Джордан Ларссон)

-Стоит ли нам переживать за внутренний микроклимат в команде после столкновения Ананидзе и Мельгарехо в матче против «Зенита»?

-Футбол — это эмоциональная игра, всякое может произойти. После этого в раздевалке все было нормально, на этом инцидент был исчерпан.

-Какое событие из истории «Спартака» для вас является самым значимым?

-Последнее чемпионство (Зелимхан Бакаев)

-Как это, ничего не запомнили? — удивилась задавшая вопрос бабушка

-Они два месяца в команде (Зелимхан Бакаев)

-Прежде чем пойти в такую команду, нужно изучить ее историю

-Они ее изучат и будут изучать, все впереди (Зелимхан Бакаев)

После этого спросили про распорядок дня футболиста, ответил Ларссон:

«Приезжаем сюда [«Открытие Арена» — прим. Еженедельник «Футбол»], завтрак. Потом процедуры, чтобы разогреться перед тренировкой. Затем теоретическое занятие, чтобы разобрать свою игру или игру соперника. После этого едем на поле — идем в тренажерный зал (активация перед тренировкой), сама тренировка, заминка в тренажерном зале и возвращение в раздевалку.

Затем футболисты ушли, а болельщики отправились на экскурсию.

Фото: пресс-служба Viber

Источник: Еженедельник «Футбол»